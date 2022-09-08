證交所攜手台灣董事學會引資 12日外資論壇開幕

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（中央社記者潘智義台北8日電）因應國際永續投資趨勢，台灣證券交易所今天宣布，12至16日將與台灣董事學會及安擘諮詢公司（IPR Advisors）共同主辦「發掘後疫情時代的台灣龍頭企業」投資說明會。

證交所發布新聞稿指出，將邀請30家ESG（環境、社會、公司治理）表現優異的上市櫃公司，與來自亞太及歐美地區機構投資人進行深度對談。

為期一週的引資活動將由12日的實體論壇拉開序幕，由證交所、台灣董事學會及安擘諮詢公司說明台灣證券市場ESG發展規劃、台股投資優勢及資本市場溝通重要性；並邀請陽明海運分享海運產業永續發展趨勢及影響，最後將由歐洲ESG顧問公司Edison Group分享國際永續發展趨勢及建議企業因應之道。

證交所說明，為使參與者更了解台股ESG優勢及投資機會，13日將特別針對海外投資機構舉辦線上英文專題演講，除說明疫情期間台股優質表現、總體經濟概況以及持續推動的多項市場改革外，將深入介紹國際投資人最為關注的ESG發展，藉此宣傳台灣市場與國際接軌的開放政策與投資環境。

證交所表示，主管機關與證券期貨周邊單位共同規劃證券市場新未來，以創新、韌性及永續為核心價值，其中「建構ESG生態系」為證交所未來4大推動方向首要任務，將整合市場利害關係人資源，透過建置ESG資訊平台及深化與國際投資者長期關係等，協助ESG投資決策，引導資金及企業投入永續發展。（編輯：張均懋）1110908