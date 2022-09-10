東京杉並區辦台灣市集 謝長廷贈區長蛋黃酥祝圓滿

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本東京杉並區今天舉辦第10屆台灣市集活動，有美食、特產品，還介紹台灣鐵道、布袋戲、茶文化。適逢中秋節，駐日代表謝長廷特別贈蛋黃酥給杉並區區長岸本聰子祝福圓滿。

台灣市集活動由杉並區交流協會（理事長井上泰孝）主辦、杉並區公所協辦，今年是第10屆，在杉並區立阿佐谷地域區民中心舉行，因為秋高氣爽，湧入許多日本民眾和台僑。

杉並區區長岸本聰子在活動開幕式致詞時表示，杉並區在2011年311大地震那年的12月開始與台灣交流，是因福島縣南相馬市與杉並區中學生軟式棒球隊到台灣進行友誼賽而與台灣結緣。2015年杉並區具代表性的民俗活動東京高圓寺阿波舞首度到台北市表演，備受歡迎，後來在台灣其他城市也表演，深化交流。

她說，上週在駐日代表謝長廷的協助下，台灣的傳統布袋戲公演來杉並區的「座‧高圓寺」公演，她到場欣賞，看到配合輕快樂曲操演的布袋戲偶栩栩如生，覺得很驚豔、很感動。

謝長廷致詞時表示，他自從2016年就任駐日代表以來，年年都參加杉並區台灣市集，這次是他第7次參加。每年這項活動除了可感受到台灣的氛圍，也介紹台灣的文化、台日之間的淵源，這是讓日本民眾更了解台灣現況及與台日之間的淵源的最佳機會。希望透過這次的台灣鐵道、台灣茶、原住民文化等活動，讓大家感受到台灣軟實力。

開幕式結束後，謝長廷和岸本一起逛各攤位。由於日前台北木偶劇團首度與日本日本懸絲偶戲劇團「結城座」共創合作公演，所以謝長廷和岸本看到有布袋戲攤位，就拿起戲偶操演一番。此外，岸本也獲贈2個台灣觀光協會現場發送的虎年小提燈。生肖屬虎的岸本說，要把材料拿回家好好做勞作、組裝。

今天適逢台灣的三大節日之一的中秋節，謝長廷和岸本區民中心外的廣場逛市集小吃攤時，特別還買了京都台僑手製的蛋黃酥送給岸本品嚐。

謝長廷對台媒表示，雖然日本民眾沒有在過中秋節，但農曆8月15日「中秋名月」（日本人又稱十五夜）有些日本民眾會吃日式糰子，象徵圓滿、團圓，所以他特別送岸本蛋黃酥，祝中秋快樂。

台灣市集在區民中心設有台灣美食、農特產品攤位，包括炒煎蔥油餅、香腸、大腸麵線、台式風味炒麵等，空氣中飄著濃濃的台灣味。有日本年輕男士大口吃著台式風味炒麵讚說「歐伊喜」，比日本炒麵還爽口。

在區民中心內設有布袋戲展示區、台灣高鐵與台灣鐵路展示區、節目還安排在日台灣原住民連合會成員表演原住民傳統舞蹈的時段。主辦單位還邀請專家片木裕一講解台鐵地方線之旅。

此外，「台灣世界遺產登錄應援會」特別展示要替台灣爭取申登世遺的景點的海報，並販售有關台鐵的書籍。

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一名90歲姓泉的日本男士說，小時候教科書學到有關台灣的知識，至今未曾訪台，2年前很想訪台，未料遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生。訪台遙遙無期，乾脆今天到台灣市集來看看。看到玉山的照片，他說，原來這就是比日本富士山還高的「新高山」。

台灣市集也請到演奏家張瑞銘教導二胡與小提琴演奏並演唱台灣名曲，每場名額限45人，有時可看到民眾大排長龍等待進場的情形。體驗的活動包括邀請到張茹涵指導泡台灣茶、講師上野文緒教導剪紙，另有「妄想台灣旅遊素描」的體驗活動。（編輯：黃自強）1110910

台灣市集活動10日在東京都杉並區舉辦，有台灣美食、特產，也介紹台灣鐵道、台灣茶、原住民文化，並安排原住民表演傳統舞蹈。圖為在日台灣原住民連合會成員擺設販售原住民手工藝品。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月10日

由東京都杉並區交流協會（理事長井上泰孝）主辦、杉並區公所協辦的台灣市集活動10日舉行，秋高氣爽，湧入人潮。台灣美食、特產攤位生意興隆。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月10日

由東京都杉並區交流協會（理事長井上泰孝）主辦、杉並區公所協辦的台灣市集活動今年是第10屆。圖為駐日代表謝長廷與杉並區區長岸本聰子玩台灣布袋戲操偶。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月10日