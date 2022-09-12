林全：比照金融監理沙盒機制 扶植精準再生醫療

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台灣東洋董事長林全表示，成功的產業發展政策必須符合比較利益原則，在國際分工下建立有競爭力的生產鏈，建議政府鎖定精準及再生醫療領域，比照金融監理沙盒機制，鬆綁法規創造比較利益優勢。

衛福部今天舉行「藥品實施GMP40週年暨PIC/S入會10週年活動」，林全應邀以「談台灣製藥產業的發展政策」為題發表演說。

林全表示，成功的產業政策必須符合「比較利益原則」，選擇在國際間相對具比較利益的部分去發展，進一步通過社會成本效益檢驗，並搭配務實的發展策略與途徑。

林全指出，台灣在小分子及大分子藥已經錯過機會，不容易在國際上達到比較利益的優勢，要追上國際非常辛苦；近年來各國高度關注的精準醫療、再生醫療等新領域仍處於起跑點，在人力、技術、資金上還有比較利益，如果在法規政策上更加鬆綁，拉高比較利益優勢，也許有機會跟上國際腳步。

他表示，製藥產業發展具有特殊問題，與金融業同樣為高度管制產業，尤其牽涉衛福部與經濟部兩大部會，存在管制與發展的政府協調平衡問題；精準醫療及再生醫療都是最新的東西，涉及很多法規問題，談了半天沒有依法都沒有用。

林全建議，可以對照借鏡高管制金融產業發展經驗，透過生技沙盒機制發展精準、再生療療，讓台灣生技產業有機會跑在領先群。

林全進一步指出，在台灣製藥產業的發展政策上，除了先選出值得發展的產業外，政府可以做的是清除市場障礙，包括提升透明度、減少不確定性及法規鬆綁，另外就是補助基礎研究、種籽資金與基礎建設的建立。（編輯：張良知）1110912