中東歐融資基金啟動 輸銀擔任執行單位促產業合作

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）國發會今天召開首次跨部會中東歐融資基金審議委員會，完備作業程序，中東歐融資基金正式啟動；國發會官員表示，未來將以中東歐、尤其立陶宛作為重點發展目標，希望深化台歐雙邊產業合作。

國發會表示，近年台灣與歐洲關係全面深化，台灣與立陶宛、斯洛伐克及捷克等中東歐國家共享自由、民主及人權價值，各領域交流合作日趨密切；國發會主委龔明鑫去年10月也率跨部會及台灣企業等66名代表的經貿投資考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛，盼能進一步強化雙邊經貿投資合作。

經貿投資考察團走訪中東歐期間，更了解中東歐的產業優勢，也從中找到與台灣企業互補及合作的機會，也因此，龔明鑫今年1月與立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）雙邊視訊會議時，宣布成立10億美元中東歐融資基金，為台歐產業合作提供實際支持。

國發會今天召開首次跨部會中東歐融資基金審議委員會，會後發布新聞稿表示，中東歐融資基金將由輸出入銀行擔任執行單位，輸銀會在捷克設立辦事處，並與台灣駐外館處共同辦理案源開發及訪洽廠商事宜。

國發會官員指出，今天召開審議委員會已完備相關作業程序，中東歐融資基金正式啟動，未來收案後將有兩道關卡，輸銀會先進行財務可行性評估，而後再由跨部會中東歐融資基金審議委員會審議。

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至於融資基金適用對象，國發會官員說明，只要台灣廠商願意到中東歐投資，或是台灣廠商與中東歐有合資企業，又或是中東歐廠商和台灣有合作關係，例如在台灣有設立供應鏈或採購關係，都可以申請。

國發會表示，台灣與中東歐國家在產業發展及科技水平各有專長，具有合作互補空間，在中東歐融資基金的挹注之下，不只可以催化台歐產業合作，也能共創台歐互惠友好的合作關係。（編輯：蘇志宗）1110912