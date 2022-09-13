供應鏈轉移 沈榮津：台灣對中投資金額驟降近5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院副院長沈榮津12日指出，台灣對中國投資金額，已自2015年的109.7億美元驟降47%，2021年為58.6億美元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北12日電）行政院副院長沈榮津今天指出，從美中貿易衝突到疫情肆虐，近年許多企業轉移供應鏈以提昇韌性，台灣對中國投資金額，已自2015年的109.7億美元驟降47%，2021年為58.6億美元。

沈榮津今天以預錄影片的方式為「2022產業戰略高峰論壇」開場致詞。他表示，面對全球環境大變動，包括美中貿易衝突、疫情肆虐等，許多企業經營模式受挑戰，紛紛展開布局以提昇供應鏈韌性。

沈榮津表示，相信不少台商對中國的封控、限電影響生產有很深感受，因此許多企業開始從全球化轉為在地化、區域化，以多元布局來降低風險，因此政府推動新南向、投資台灣3大方案，並收穫成果。

沈榮津表示，台灣對中國投資金額由2015年的109.7億美元到2021年的58.6億美元，已減少47%，對美國、越南、新加坡的投資占比，則分別增加6.2%、6.6%及2.7%。

沈榮津表示，台灣半導體產業會在這次疫情受到關注，在於其長久堅持技術領先與專業分工，台灣的上游IC設計有200多家、中游晶圓代工有10家，到下游IC封測30多家，提供一條龍式服務，讓台灣半導體生產效率，在世界其他地方難以實現。

沈榮津強調，台灣在全球供應鏈洗牌時，吸引國際半導體設備、材料大廠如默克、艾司摩爾來台進行投資，或是進行先進製程等合作，讓台灣半導體產業有更完整的生態系聚落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈榮津也提及，企業透過提升供應鏈韌性因應疫情、氣候變遷、地緣政治等不確定風險，也將更關注數位轉型與ESG永續經營雙重轉型，加上近期揭牌的數位發展部，為台灣打造更完善的數位發展環境。

最後，沈榮津表示，淨零轉型已是全球最重視議題，全球要邁向數位化、達成淨零綠色成長，需要一條安全穩定的半導體供應鏈，因此台灣的自由民主、法治透明、對智財權的重視，都證明台灣是值得信賴的合作夥伴。（編輯：翟思嘉）1110913