淨零轉型 台灣中油：氫能是未來利基產業

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）台灣中油董事長李順欽今天指出，面對極端氣候與全球淨零轉型趨勢，各國解決方案不外乎電動車、氫能兩種，而中油期盼未來的走向會是氫能，因此他也將「綠氫」定義為中油未來的利基產業。

李順欽今天出席「2022產業戰略高峰論壇－打造韌性供應鏈生態系」論壇活動，並專題演講「淨零趨勢下能源供應體系新戰略」。

李順欽表示，中油不管是石油或天然氣的供應，都屬於國家關鍵基礎設施，如果無法穩定提供油、氣，整個上中下游產業供應鏈都會受到嚴重影響，因此在邁向2050淨零轉型時，中油仍須穩固石化產品的生產、供應。

李順欽說，面對全球氣候變遷的挑戰，各國解決方案不外乎電動車、氫能兩種，其中包含綠氫革命，以中油立場來看，是期望未來能走向氫能而非電動車。

但李順欽仍表示，即使如此，中油不管是在電動車的充換電站，或是氫能的加氫站，都要加強關鍵基礎設施的供應韌性，尤其是氫能的各種設施，都有其高標準安全規則，並非可隨意、隨處設置。

李順欽說，從現在到2050年，全球使用化石能源與再生能源的占比、地位將會翻轉，但在2050淨零轉型過程中，天然氣會是最重要的橋接能源，未來仍有一席之地。

李順欽表示，各國油氣公司提出的淨零轉型、布局路徑，不外乎優油、負碳、跨足新能源車產業、發掘綠色新能源等策略，其中綠氫更是中油未來的利基產業。

他指出，中油規劃的2050淨零轉型3大策略為「優油、減碳、節能」，並引進5G、人工智慧物聯網AIoT、人工智慧，也提高永安等天然氣廠自發電比例至100%，以確保中油供應鏈韌性。

李順欽透露，中油除發展自發電，也同時要打造儲能能力，並嘗試以此建立社區微電網，並持續設置更多家智慧綠能加油站，形成創能、儲能、用能、智能的完整策略。

李順欽強調，中油在2050淨零轉型中不可或缺，「不轉型就等死」，中油不但將今年定為淨零轉型元年，並期盼成為多元能源供應中心，讓中油不只是中油，也是潔淨能源公司。（編輯：郭無患）1110913