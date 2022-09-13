日月光：半導體新增區域政治變數 需做好計畫性準備

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（中央社記者張建中台北13日電）半導體封測大廠日月光投控營運長吳田玉今天表示，現在半導體產業發展新增區域政治變數，從業人員需了解利益衝突本質，適應衝突帶來的不便，彈性調整，為跨領域、跨國界、跨商業模式做好計畫性準備。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展將於14日在南港展覽館登場，今天下午舉行展前記者會，吳田玉受邀透過視訊方式針對半導體市場的挑戰與機會發表演講。

吳田玉指出，目前全球半導體市場規模超過6000億美元，過去20年來在中國經濟崛起、全球化、以及智慧型手機取代功能型手機等3大變動下，台灣半導體產值遠遠超過全球平均值3倍。

他指出，過去40年來半導體產業合作的3大要素，包括透過全球化截長補短、透過經濟效率達到群聚規模、透過產業鏈同步升級達到極大化的創新價值。

展望全球的挑戰與機會，吳田玉指出，半導體產業作為全球經濟體的一部分，隨著時空環境變遷，半導體價值與需求會加速成長，不過必須清楚認知半導體在整體經濟中扮演角色，以及學習掌握包括就業、通膨、政治等其他指標的連動關係。

吳田玉不諱言表示，現在半導體產業發展新增區域政治的變數，包括不可預測性、反傳統思維，以及利益衝突等。

他指出，未來10年是全球半導體轉型的挑戰與機會，原是一體兩面，叢林法則並沒有改變，但適者生存的條件多加上區域政治這一項，在現有合作關係基礎上，攻守如何彈性調整，是項複雜的新課題。

觀察台灣的挑戰與機會，吳田玉表示，台灣在半導體製造和設計具有代表性和制高點，在各自領域可進一步精益求精，為未來產業發展進行計畫性準備，利用台灣的強項，策略性帶動台灣各廠商跨領域合作。

他建議，台灣半導體產業未來可選擇適合台灣生態和具有潛力的市場，包括第三代半導體、矽光子、智慧製造；以及綠能零碳排材料、設備、軟體等配套產業鏈。

吳田玉表示，台灣半導體產業如何在利益衝突的變動中取得平衡，創造多贏，需要更多經營智慧，而全球化的管理與合作、溝通平台、集體學習、風險管理更為重要。

他提出幾個思考點，如面對競爭對手以及政府強勢領導經濟，台灣工業民營自主型態是否需要改進；未來競爭朝向計畫經濟方式，加上台灣半導體大到一個程度，需要更大商機，過去優勢未來是否需要改變。

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吳田玉表示，半導體產業從業人員對於就業、通膨、國家安全等議題敏感度偏低，過去多以經濟考量為主，面對未來20年競爭，從業人員可以思考是否需要多學一些事情。

展望未來，吳田玉指出，世界經濟是共同體，半導體是世界經濟的一部分，他期許半導體從業人員要耐心了解利益衝突的本質，並適應衝突帶來的不便，做好自己的工作，尋找理念相同的夥伴，擴展經營思維，為未來可能的跨領域、跨國界、跨商業模式打下基礎，彼此扶持同行。（編輯：翟思嘉）1110913