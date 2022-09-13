看好高雄 緯創加碼投資興建研發總部動土

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）緯創集團「社區土地開發投資興建案」第1期工程今天動土。高市府表示，未來員工宿舍及研發大樓鄰近夢時代與亞灣區，市府將攜手打造更好投資環境，「一條龍」協助廠商行政協調。

高雄市經發局今天新聞稿表示，全球資訊科技領導大廠緯創集團近年投資高雄超過新台幣百億元，看好車載、工控、醫療等相關顯示模組及加值服務事業需求，參與經濟部加工區管理處高雄分處「社區土地開發投資興建案」。

經發局招商處表示，第1期工程今天動土，拆除前鎮科技園區內3棟老舊員工宿舍，改建為1棟現代化宿舍，並興建2棟南區研發總部辦公大樓，基地開發面積約1.5公頃、總投資額24.82億元，整體工程預計民國119年第1季完工。

包括高政府政府副秘書長王啟川、立法委員林岱樺、高雄大學校長陳月端、經濟部加工處長楊伯耕，以及業界代表到場共同起鏟為工程祈福。

王啟川致詞時感謝緯創集團扮演高雄產業轉型領頭羊，民國104年就進駐成立高雄軟體產品研發中心，後續更在高雄設立多處研發辦公室，發展人工智慧及大數據應用，今宣布在前鎮科技園區打造南區研發總部，打造工控、物聯網、車用電子等全方位研發中心。

王啟川說，動土所在位置介在產業與生活帶間的關鍵位置，將興建員工宿舍及研發大樓，鄰近夢時代與亞灣區，市府投資高雄事務所將攜手產業打造更好投資環境，「一條龍」服務協助廠商相關行政協調。

緯創資通元件產品事業群總經理暨高雄晶傑達光電科技總經理卓竹順表示，因應未來車載、工控、醫療等顯示模組附加價值 (LCM+) 產品成長，緯創集團近兩年在高雄累積投資已超過130億元投入研發。

這次投資案1.5公頃基地將做為集團全球工控、物聯網、車用電子研發中心，後續更將在前鎮科技園區B3基地興建廠辦大樓，並進駐區內前瞻創新大樓1、2樓，未來5年內年預估產值將達550億元，為高雄創造7000個就業機會。

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經發局資料，緯創集團「社區土地開發投資興建案」分3期開發。第1期工程是在舊宿舍旁空地興建地下1層、地上10層宿舍，規劃1308床安置現有員工並滿足未來需求，預計114年第2季完工。

2、3期工程將拆除既有3棟宿舍，興建2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才，整體總樓地板面積約5萬8657平方公尺，預計119年第1季完工，投資高雄事務所已指派專案經理全程協助，確保投資如期如質完成。（編輯：孫承武）1110913