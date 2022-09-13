馬光加速東南亞及天津拓點 3年拚百家門市規模

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）馬光-KY布局疫後商機，將積極在新加坡、馬來西亞與中國天津擴展門市，預期未來3年門市總數將倍增，目標是2025年總規模數達100家，積極建構當地連鎖診所第一品牌。

馬光總經理黃傳勝表示，後續馬光將專注於連鎖複製，積極拓展東南亞市場，新加波和馬來西亞將以中醫診所為主，預計每年新開15家診所，同時不排除以收購方式拓展，新加坡及馬來西亞市場預計拓展至75家。預計新加坡市場將是未來主要成長動能。

黃傳勝指出，天津也將同步拓展規模，預計每年開3家診所。天津開診所成本相對高，同時需要取得醫保，預期2年後開始獲利，天津的綜合醫院預計拓展至25家，3年後東南亞加天津市場總規模擴大至100家的據點。

黃傳勝表示，新加坡馬光近2年無畏疫情，擴增8間中醫診所，近期完成收購新康70%股權後，新加坡馬光擁有22間傳統中醫、2間中醫美容、6間中醫婦幼專科以及3間新康中醫骨傷專科共33家中醫診所，各診所具備各自專業領域可提供更全面及深入的醫療服務。

黃傳勝指出，新加坡政府於上個月宣布，除大眾運輸及醫療機構外，取消室內戴口罩的規定，新加坡的逐步解禁，讓新加坡馬光明顯看到業績回升，在疫情期間新擴增的婦幼專科診所，營運也呈現跳躍式的成長，估計未來疫情對新加坡馬光營運影響會越來越小，很快的能超越疫情前的營運績效。

他進一步說，新加坡馬光接下來除規劃開設中醫骨傷專科外，目前更積極與新加坡及馬來西亞其他中醫診所洽談合作及收購的可能性，除進一步提升馬光在新加坡的市占率外，也預計將市場擴展至東南亞其他國家。

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另外，天津馬光社區智慧醫療旗艦店水木天成今年6月中旬正式開幕，開幕至今病患數逐月倍增，預期可於第4季達損益兩平。天津馬光接下來仍會持續擴增社區醫療門診部，目前已有2家門診部已裝修完成，預計將於第四季取得醫保資格並開業。

馬光-KY今年8月營收約新台幣8700萬元，來到今年次高，年增11.35%；累計前8月6.41億元，年增7.25%。在新加坡政府全面解封帶動診所業績月月成長，再加上依據公司歷年營運特性，第4季為門診部旺季，尤其以天津最為明顯，加上併購新康效益，馬光第4季營收可望挑戰單季新高。（編輯：潘羿菁）1110913