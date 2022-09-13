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銀行前7月對中小企業放款3749億 提前達標年度目標

2022/9/13 18:57
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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會今天公布，本國銀行前7月對中小企業新增放款達新台幣3749.35億元，已提前達到年度新增放款3500億元目標，前7月對中小企業放款最積極的銀行為中信銀、台新銀及一銀。

金管會統計，截至今年7月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆636億元，7月單月新增放款551.33億元，前7月新增放款3749.35億元，提前達成年度新增放款3500億元目標，目標達成率為107%。

今年前7月對中小企業放款最積極的3大銀行，依序為中信銀行新增放款360.8億元、台新銀行新增放款350.48億元、第一銀行新增放款348.1億元。

不過，若對比去年前7月國銀對中小企業新增放款4762.11億元，今年國銀對中小企業放款動能相對趨緩。

金管會銀行局主秘侯立洋分析，第一個原因是央行今年啟動升息，加上央行紓困方案優惠利率6月底到期，部分企業可能先償還貸款以減輕財務壓力。

第二個原因是相關紓困貸款寬限期陸續屆期，中小企業每個月到期攤還金額增加，放款金額相對減少；第三個原因是銀行對土建融案件加強控管所致。

截至今年7月底止，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額達66.5%，月減1.2個百分點，另今年7月底國銀對中小企業放款平均逾期放款比率為0.27%，與6月底持平。（編輯：潘羿菁）1110913

侯立洋
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