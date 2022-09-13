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重慶疫情反覆 緯創廠區採取緊急閉環管理

2022/9/13 20:06
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（中央社記者吳家豪台北13日電）中國重慶近期疫情反覆，代工大廠緯創重慶廠區總經理魏國珍向員工發信表示，為防止疫情蔓延及擴散，自9月11日深夜起已進入緊急閉環管理模式，並完成區內人員的第一輪全員核酸檢測（PCR）。

魏國珍在致全體緯創重慶員工的信中說，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆，保稅港園區按上級要求，自9月11日起，渝北區觀月小區、皓月小區劃定臨時管控區，實施應急管控。

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魏國珍指出，為盡快阻斷本輪疫情傳播蔓延，防範疫情風險的外溢擴散，緯創疫情防控小組迅速行動，依據當地政府要求及防控預案，立刻進入緊急閉環管理模式。

魏國珍也提到，9月11日深夜在情況緊急、人力少、封控嚴的狀況下，防疫小組迅速集結區內人員，進行加班等防疫生產流程，緊急安排外宿員工及廠商共437人入住宿舍、發放床上用品，同時完成區內人員的第一輪全員核酸檢測。（編輯：張均懋）1110913

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