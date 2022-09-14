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數位產業署攜手業者 共推半導體設備資安標準

2022/9/14 12:21（9/14 13:37 更新）
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「半導體設備資安推動誓師大會」14日在南港展覽館舉行，數位發展部產業署長呂正華（前左3）與半導體協會（SEMI）、半導體產業公協會及業者合作，協助提升半導體產業資安韌性。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
「半導體設備資安推動誓師大會」14日在南港展覽館舉行，數位發展部產業署長呂正華（前左3）與半導體協會（SEMI）、半導體產業公協會及業者合作，協助提升半導體產業資安韌性。中央社記者鄭傑文攝 111年9月14日
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（中央社記者蘇思云台北14日電）數位發展部數位產業署今天攜手業者，舉辦「半導體設備資安推動誓師大會」，發表半導體產線設備資安標準SEMI E187推動成果，希望台灣可以成為供應鏈可信賴合作夥伴，也帶動資安產業發展。

數位發展部數位產業署（產業署）今天上午在SEMICON Taiwan國際半導體展舉辦「半導體設備資安推動誓師大會」，包括產業署署長呂正華、國際半導體產業協會（SEMI）資深總監蘇貞萍、台灣電子設備協會（TEEIA）理事長林士青、台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）常務理事李允立與半導體設備業者都有代表出席。

呂正華致詞表示，面對國際情勢，半導體產業成為地緣經濟下兵家必爭之地，資安領域又是其中重中之重，政府結合產官學研能量共同推動半導體產線設備資安標準SEMI E187，這是全球第一個由台灣主導的半導體資安標準，並已在今年1月公告。

呂正華表示，標準會從4大面向推動，像是作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監控等，並持續建立實務指引，將資安標準轉化為廠商導入資安的案例，協助業者了解標準內涵，希望台灣成為供應鏈可信賴合作夥伴，並帶動供應鏈資安，導入印刷電路板產業、電子零組件產業等，也推廣台灣國產資安解決方案，加快產業標準落實與資安產業成長。

現場隨即也舉辦產業實務座談會。蘇貞萍表示，SEMI在去年中成立資安委員會，SEMI E187成立後，不是所有供應鏈都知道如何使用，也開始思考如何讓所有人知道資安標準如何落實；另外，會持續透過各管道倡議半導體資安的重要性，包括展會、論壇讓業者知道如何因應，接下來也規劃推出整個半導體資安評鑑服務，相關數據搜集後也會做分析，協助會員規劃長期策略。

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林士青表示，台灣過去在半導體產業已經有30到40年的經驗，廠商到國外設廠也要保護資訊安全，台灣設備業在台灣可以有SEMI E187標準，協會也會推廣幫助會員了解，保護作業系統與資訊安全，進一步順利往國外布局發展。

產業署指出，SEMI E187資安標準的制定讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。產業署在SEMICON Taiwan也設置「資安主題館」，匯集國內18家台灣具自主研發能量的資安廠商，透過攤位展示、產業分享及資安小聚等方式，推廣符合SEMI E187的資安解決方案，爭取國際大廠訂單。（編輯：翟思嘉）1110914

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