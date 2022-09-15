證交所引資 鴻海等47家公司將參與、谷月涵演講

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天宣布，攜手寬量國際辦理線上引資，邀請鴻海等來自半導體、電子零組件、生技醫療、金融保險業等47家上市櫃、興櫃及創新板公司，與機構投資人會談；有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵還將發表專題演講。

證交所發布新聞稿指出，自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，與寬量國際（QIC）每年於上半年及下半年各舉辦1場線上引資活動，迄今已舉辦5個場次，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響。

今年下半年，證交所再度攜手寬量國際，於9月19日至30日共同主辦「12th Taiwan CEO Week」線上引資活動。

除上市櫃公司與全球機構投資人進行會談，本次活動特別於21日上午安排「新經濟資本市場論壇」線上英文論壇，將由證交所副總經理陳麗卿及寬量國際執行長李鴻基開場致詞，再由上市二部代表介紹創新板近期制度興革，希望加強機構投資人對創新板最新發展瞭解。

論壇中，谷月涵將以「Taiwan in the Brave New World」為題發表專題演講，剖析台灣在創新產業鏈的策略及優勢。

證交所表示，於疫情期間持續辦理線上引資活動，為服務更多市場參與者，專題論壇內容影片將於會後上傳至Webpro 3.0影音傳播網。

包括鴻海、富邦金、國泰金、台灣大等47家公司，將參與本次活動。（編輯：楊蘭軒）1110915