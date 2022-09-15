美國鷹派升息 壽險業持有債券規模近20兆元
2022/9/15 21:37
（中央社記者謝方娪台北15日電）受美國聯準會（Fed）升息影響，債券殖利率大幅走揚，銀行保險業伺機加碼投資債券，拉高新錢投資收益，金管會統計，7月底壽險業投資債券規模已近新台幣20兆元大關。
金管會今天公布金融業股債投資概況，今年7月底止本國銀行投資債券帳列金額達7兆2744億元，相比去年底大增5967億元；另投資股票帳列金額則下滑至6892億元，相比去年底減少582億元。
今年7月底止壽險業持有債券帳列金額共19.76兆元，相比去年底大增9044億元、逼近兆元規模，顯示壽險業今年增持債券態勢明顯，另壽險業持有股票帳列金額前7月大減5157億元，7月底滑落至2.3兆元。
產險業7月底持有股、債帳列金額相比去年底同步縮減，7月底產險業持有股票帳列金額僅464億元，相比去年底大減211億元；持有債券帳列金額為838億元，相較去年底減少25億元。
證期局統計，券商持有國內外股票、國外債券部位同樣全數下滑。7月底券商投資台股金額為668.34億元，前7月略微減少4.68億元；投資外國股票金額為21.9億元，相比去年底減少16.76億元。
另7月底券商投資外國債券金額為1245.32億元，相比去年底減少71.64億元。
金管會統計金融業投資股債部位帳列金額，除了業者視市況加減碼，還會受市場評價波動等因素影響。（編輯：趙蔚蘭）1110915
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