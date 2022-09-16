美股收低台股恐震盪 法人：短線難有明顯動能

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（中央社記者江明晏台北16日電）美股收低，台股15日小漲11.73點，收在14670.04點，14700點關卡得而復失，法人估計，通膨及Fed升息變數影響下，台股近期較難有明顯動能，維持震盪整理，將以中小型個股或題材族群表現為主。

華爾街股市今天收低，因為各項經濟數據未能扭轉美國聯邦準備理事會（Fed）預期將採取的激進緊縮路徑，值此之際，全球經濟恐將衰退的警告正在增加。

道瓊工業指數下跌173.27點或0.56%，以30961.82點作收。標準普爾500指數挫跌44.66點或1.13%，收3901.35點。科技股那斯達克指數下挫167.32點或1.43%，收11552.36點。費城半導體指數下滑41.97點或1.62%，收2549.54點。

台股15日小漲11.73點，收在14670.04點，成交值新台幣1789.46億元。

三大法人合計賣超56.28億元，自營商賣超12.92億元，投信買超14.77億元，外資及陸資賣超58.13億元。

法人指出，通膨及Fed升息變數讓投資氣氛轉偏觀望，大盤近期較難有明顯動能，將以中小型個股或題材族群表現為主，短期股市仍將維持震盪整理。

觀察產業市況表現，iPhone 14今天全球開賣，銷售表現有望進一步激勵蘋概股走勢；面板雙虎友達、群創今年相繼現金減資瘦身，合計二大面板廠共計將削減29.28億股；新台幣兌美元15日收在31.13元，小貶4.2分，連3貶，續創2019年9月中以來新低，恐影響台股資金流入意願。（編輯：楊凱翔）1110916