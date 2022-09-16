電價費率審議會19日召開 10月凍漲機率高

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（中央社記者曾智怡台北16日電）經濟部將在19號召開電價費率審議會，由於政府已編列1500億預算挹注台電，且7月電價調漲、通膨問題仍在，10月電價續漲機率不大，委員建議台電規劃改善財務方法，如資產重估，彰顯長期健全財務體質，才是治本之道。

同時，電價審議會也將討論夏月電價延長1個月案。在先前召開的電價工作小組會議中，審議會委員普遍認為，從今年4月氣溫升高可見，天氣異常狀況將持續，而夏月電價有抑低尖峰效果，傾向支持；夏月擬從5月下半月一路延伸至10月中，等於多了1個月，但基於台電總收入不變，非夏月費率隨之調降。

國際燃料價格續居高檔，台電虧損越滾越大，根據台電財報，台電截至7月底累積虧損新台幣1647億元，超過半個資本額，負債比率9成。單看今年前7個月，燃料成本支出高達2541億元，反觀去年燃料支出僅今年一半；光今年前7個月，台電已虧損1232億元。

眼看台電財務缺口日趨嚴峻，行政院編列1500億預算挹注台電，支持台電長期資本支出，一半金額用於推動電網強韌計畫，另一半則著重新電源開發，間接舒緩10月電價調漲急迫性。

經濟部日前已先召開數次電價工作小組會議，據了解，台電在會中報告，根據電價公式計算出的合理電價，漲幅達39%，並另計算漲3%版本。不過，學者委員認為，漲幅達到39%不可能，對國內衝擊太大，漲3%實質助益不大，因此請台電研究精進財務方法，如檢討支出，或者更積極進行資產重估，以改善財務狀況。

工總、商總則明確反對調漲，認為上次電價調漲已經承擔不小漲幅，若短期漲兩次將造成很大衝擊，也容易延伸通膨問題。

經濟部官員表示，台電將研究委員意見，規劃改善財務方式，尤其是資產重估；電價審議會當天會綜合考量政府增資如何挹注台電財務、物價通膨問題，以及台電7月剛調漲電價等，做出最終決議。（編輯：林淑媛）1110916