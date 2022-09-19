保瑞集團旗下安成胃食道逆流學名藥獲美FDA藥證

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）保瑞集團宣布，子公司安成國際藥業開發的Dexlansoprazole DR Capsule學名藥，獲得美國食品藥物管理局（FDA）正式核可並取得藥證，用於治療由胃食道逆流疾病所引起胃灼熱症狀以及糜爛性食道炎。

安成總經理劉念華表示，安成開發的Dexilant （Dexlansoprazole）學名藥緩釋口服劑型分別有30mg及60mg兩種劑量，用於治療由胃食道逆流疾病所引起胃灼熱症狀以及糜爛性食道炎。

安成自2022年1月即開始於美國市場開始銷售Takeda的AG原廠授權學名藥Dexilant，今自有藥證申請又順利取得美國FDA最終核准，短期內，安成將同時銷售授權學名藥及自有學名藥，長期則以自有品牌為主，將可搶攻大幅市佔。

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保瑞表示，安成數個自有產品已於今年陸續取得FDA核准上市，並已展開市場與通路布局，輔以後續新產品開發上市計畫與整體生產效能提升，將可為安成挹注穩定營收與持續性成長。

法人指出，安成今年第一季營收即達新台幣22億元，今年正式在美上市授權自Takeda的原廠授權學名藥Dexilant貢獻顯著，根據國際醫藥專業統計機構IQVIA資料，該成分藥品2022上半年在美國市場銷售規模約4.53億美元，此次取得美國FDA最終核准後，預期大幅拉高市佔率，成為帶動獲利與營運成長的重要動能。（編輯：郭無患）1110919