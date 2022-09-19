遠傳前進智慧運輸大會 秀台灣智慧觀光實績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信表示，在美國洛杉磯舉辦的2022智慧運輸世界大會展出包含智慧人流、智慧交通車流、智慧停車系統等3大服務，大秀台灣觀光應用實績，協助布局後疫情時代的觀光商機。

2022智慧運輸世界大會（Intelligent Transport Systems World Congress）今天於洛杉磯會議中心開幕，以交通運輸轉型為主題，展開為期4天的年度盛會。

遠傳電信發布新聞稿指出，以「智慧觀光雲平台」為主軸，整合從數據蒐集到應用落地的解決方案，展出包含智慧人流、智慧交通車流、智慧停車系統等三大可優化旅遊體驗的應用服務。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），深耕智慧交通、觀光、運輸領域，以台灣知名景點日月潭為例，智慧觀光雲平台除了呈現即時人流、分段道路車速、車位資訊結合影像等多項即時數據，更提供客層分析及旅憩行為可視化圖表，協助企業商業布局及公部門研擬政策，推動以數據實現數位化治理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以智慧人流為例，遠傳說明，智慧觀光雲平台以旅客足跡數據，對照內政部人口統計資料加權推估全國樣本，透過去識別化、整合統計資料，兼顧資安的數據準確度達90%。再將資訊透過AI大數據分析，建立遊客識別模型，有效分析遊客活動行為以利活絡行銷或建設推動。

遠傳並表示，積極投入在地智慧城市發展，已成功幫助高雄市政府觀光局及台中市政府觀光局建置「高雄旅遊人潮警示燈號系統」及「台中主要遊憩據點遊客行為資訊網」，以智慧觀光數據治理解決方案，成為公部門數位治理的推手。（編輯：翟思嘉）1110919