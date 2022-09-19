工總：支持夏月電價新制上路 盼政府公布調整細節

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（中央社記者鄭鴻達、曾智怡台北19日電）經濟部決議10月起電價不調整、高壓用戶夏月電價明年起前後延長共1個月。工商團體對於這次審議會開會結論表示支持，工總期盼政府盡快公布非夏月電價降幅。

經濟部今天召開電價費率審議會，決議10月起的電價不調整，而高壓用戶夏月電價期間前後延長共1個月，自明年1月1日實施。經濟部強調因非夏月電價將調降，廠商全年電費維持不變，若調整生產排程，甚至可減少電費支出。

工總秘書長陳益民表示，因地球暖化，台灣夏季比以往炎熱且時間變長，而節能減碳需要全民一起來推動，工總身為地球公民一份子，當然願意配合並支持。

陳益民說明，產業界雖能接受這次夏月電價方案調整，但對於此次調整的因應，包含非夏月電價調降幅度、方法尚未確定，也希望政府能盡快公布調整結果與配套等細節。

對於經濟部決議延長試辦時間電價的時間帶調整，陳益民則表示，因不同產業的經營、生產模式不同，盼政府能就此多和產業溝通，工總也會反映有哪些產業需要台電的輔導與協助。

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三三會理事長林伯豐直言，產業界對夏月電價方案調整已有所準備，但因再生能源成本高昂，產業仍擔心將來用電成本會繼續成長，盼政府能重新檢視其能源政策，尤其是核能議題，讓企業能生存。

全國中小企業總會理事長李育家表示，這次不調整電價是好事，至於夏月電價適用期間延長，他認為對大企業影響較大，對中小企業的用電成本影響應不至於太大。（編輯：潘羿菁）1110919