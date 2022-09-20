美元續強 投顧：網通與PCB業等受惠、壽險雙面刃

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（中央社記者江明晏台北20日電）美國聯準會（Fed）料將第3度大幅升息，投顧觀察，強勢美元格局延續，半導體設備、網通、PCB、汽車零組件等產業受惠程度最大，而壽險業則面臨升息雙面刃。

市場預期，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將宣布第3度大幅升息，投顧報告指出，全球央行年會中，聯準會再度強化抗通膨立場，政策將維持緊縮，直到確認通膨得以順利回落，意味著中期內政策轉向可能性低。

投顧表示，市場上修美國利率終點預估值達3.75%至4%，2023下半年的降息預期則隨之消退，政策緊縮、引導國內外利差持穩高檔，將有利強勢美元格局延續。台灣通膨壓力相對溫和，央行雖採取緊縮政策立場，但升息幅度不若聯準會激進，預估年底前再升息兩次，合計幅度約1至1.5碼（1碼是0.25個百分點）左右。

投顧說明，隨著聯準會升息持續，美台利率將進一步擴大，5年期公債利差攀2014年中以來新高，吸引國內資金外流，是匯率貶值的主因。

以產業受影響而言，投顧觀察，半導體設備、網通、PCB、汽車零組件受惠程度最大；晶圓代工則有部分避險，匯率影響有限。

以PCB產業而言，投顧指出，今年以來台幣貶值2.5元，平均匯率貶值3.5%，預估PCB廠商第3季營業利益可額外增加10至13%，業外匯兌收益需視個別廠商的外匯操作；目前為美系大廠供應商出貨旺季，伺服器板、交換器板、汽車板訂單維持高檔。

傳統產業方面，投顧認為，紡織製鞋產業可望受惠，主因是紡織本業營收多以美元交易為主，購買原料同樣以美元為主，通常占營業成本約5至6成，有利毛利率增加。汽車產業方面，投顧指出，出貨北美市場的汽車零組件廠將有利毛利率擴張以及業外匯兌收益。

而壽險業則面臨升息雙面刃，投顧說明，雖受惠升息美元走強，普遍產生匯兌利益，然債券價格下跌將產生鉅額評價損失衝擊淨值。（編輯：楊蘭軒）1110920