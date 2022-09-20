淨零ESG勢不可擋 金管會：產業關注5大WATCH趨勢

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（中央社記者張璦台北20日電）金管會今天表示，各產業應注意5大ESG趨勢「WATCH」，包含避免漂綠、壓力測試納入氣候風險等；財政部指出，金融機構是資金提供者，對供應鏈有非常大的影響力，公股行庫將繼續透過投融資等業務，攜手供應商投入淨零轉型。

兆豐金控主辦的「第二屆公股金融事業聯合供應商大會」今天登場，財政部政務次長阮清華、金管會銀行局副局長童政彰，與多名金融業者高層出席。

阮清華致詞時表示，永續發展是世界核心價值，各國陸續發布淨零、碳中和目標，總統蔡英文也宣示台灣將在2050年達成淨零排放；同時，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）將試行，台灣企業著手因應，可謂迫在眉睫。

他指出，淨零牽動產業發展與轉型，財政部推動「公股金融機構ESG倡議平台」，建立明確期程目標，目前9大公股行庫完成赤道原則簽署，7家公股銀行發行綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券，總額達新台幣105億元，展現對於淨零永續的承諾與成果。

阮清華說，金融機構是資金提供者，對供應鏈具有非常大的影響力，期許公股行庫能善用影響力，引導資金做最有效配置，透過投融資與供應商攜手合作，投入淨零轉型，發揮產業先行者功能，擴大轉型商機；財政部也會繼續督導公股落實ESG，建構金融、產業永續生態圈。

童政彰致詞時指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）因涉嫌存有種族歧視，工廠工作條件不好、減碳策略停滯不前，最終被踢出標普500 ESG指數，另外，德意志資產管理公司（DWS）也被發現有漂綠之嫌；由上述案例可知，儘管ESG是企業顯學，但仍有一段長路要走。

童政彰說，近期國際有5大ESG趨勢「WATCH」須關注，首先Washing，即避免漂綠；Accounting，從會計財務報表如實揭露方面著手；Testing，英國、法國已要求金融業進行壓力測試時，要納入氣候風險情境，金管會也請銀行公會邀集14家銀行，針對相關風險因子進行試算，預計明年導入全數銀行。

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再者，他表示，Commitment，金融業的承諾尤為重要，已有400多家金融機構加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ），致力於2050年將資產組合達到淨零排放；Horizontal，巴黎協定後拉出新的地平線，如果企業沒有向ESG邁進，商機、競爭力會被屏除在外。

童政彰指出，希望金融業發揮關鍵影響力，扮演ESG落實的領頭羊，「真真切切地做、不漂綠」，友善環境，讓台灣成為全球推行ESG的典範。（編輯：潘羿菁）1110920