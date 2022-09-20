遠傳資安大會展實力 5G企業專網首登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣資安大會今天起登場，遠傳電信攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「迎戰5G新世代 資安轉型再進化」參展，展示資安檢測、監控及威脅獵捕的能力，以及首度在資安展登場的5G企業專網等。

CYBERSEC 2022台灣資安大會今天起登場，今年大會主題為CHANGE NOW「數位轉型，資安升級」，遠傳電信攜手子公司數聯資安，整合集團資源綜效，以「迎戰5G新世代 資安轉型再進化」參展。

遠傳說明，展示內容包括從資安檢測與提升企業資安治理、新世代資安監控及威脅獵捕，到高效能高資安5G企業專網等。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，面對疫後轉型新常態，企業治理數位化已是進行式，隨著全球的資安威脅加劇，資安已不是單一企業的課題，而是國家安全的議題；遠傳與數聯資安長期共同服務國內外企業與政府單位，以技術與數聯資安的研發能力，扮演客戶數位轉型的後盾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這也是遠傳首度在資安大會中展出5G企業專網服務（PNaaS, Private Network as a Service）。遠傳說明，該服務由專業團隊依企業的場域與需求客製規劃，室內外同一張網無縫銜接，透過5G行動邊緣運算（MEC）結合端到端網路資安，場域內所有聯網裝置與AI運算等應用可於內網互通，並循既有的IT防護管控，電信網路符合3GPP認證提供多一層防護，過濾異常攻擊。

因應未來資安發展新形態，數聯資安表示，在「台灣資安館」展示自行開發的uSecure SIP資安戰情平台，將巨量事件透過智能化高效分析，轉化成容易掌握的可視化資安情報，能助企業精準辨別事件、提升威脅管理，同時具備完整保存機制，確保事件完整性，呈現台灣資安自主研發品牌的能量。（編輯：楊蘭軒）1110920