投信前10大全球型基金 聚焦醫療、科技雙主軸

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）根據統計，投信發行的全球產業型基金，規模前10名幾乎由醫療、科技兩大產業包辦，顯見這兩大產業的成長前景仍受到投資人青睞。

據統計，規模最大的PGIM保德信全球醫療生化基金規模超過90億美元，其次是富蘭克林華美AI新科技基金，規模逾89億元。第3名復華全球物聯網科技基金及第4名路博邁5G股票基金，規模也都在60億美元之上。規模前10名的全球基金逾5成是AI、5G相關基金。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，不只投資人偏好醫療產業的投資，國際法人資金同樣青睞醫療生技產業。根據券商美銀美林最新全球經理人調查報告，目前醫療產業為多數經理人首要增持配置標的，反映出具備高成長與防禦特色的醫療類股，在面對市場震盪時，往往更凸顯出其高投資價值。

江宜虔表示，儘管國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）下修今、明兩年全球經濟成長預期至3.2%、2.9%，但從近月通膨數據和緩下降來看，醫療生技這類成長型類股股價進一步修正的風險已逐漸緩和，且研究機構Factset預期，今年美國整體醫療產業營收年增幅將達7.7%，顯示醫療產業深具投資機會。

由於醫療生技產業的次產業發展各有不同，江宜虔說，近期中小型生物科技公司併購案相當活絡，成為推升近期中小型生技類股股價的重要動能；在新藥研發方面，正面的新藥研發進度同樣能為股價提供揚升動力。

至於製藥、生物科技、醫材方面，江宜虔認為，雖然近期製藥大廠受到供貨受原料短缺，表現較為疲弱，但仍有不少公司將迎接重磅藥物問世所帶動的獲利商機；而受惠於疫情期間的遞延需求，醫療服務產業近期表現相對亮眼。

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後疫情時代，全球意外爆發嚴重缺工潮，致使陷入瓶頸的供應鏈問題遲遲無法解決；同時企業為因應美中對峙的逆全球化及人口老化加速的趨勢，紛紛加大投入AI人工智慧、機器人技術、智動化系統整合等領域。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成表示，這波自動化從工廠全面走向醫療、倉儲、運輸、家事、零售服務等領域，市場規模也呈現跳躍式成長。根據TrendForce預估，今年智慧製造的市場規模就可望達3470億美元，到2026年上看6200億美元，4年激增78.67%。（編輯：張良知）1110920