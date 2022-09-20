許舒博：經濟是保台關鍵 台灣對中依賴高應分散風險

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（中央社記者曾智怡台北20日電）商總理事長許舒博今天表示，台灣過度依賴中國大陸市場，已成為嚴重國家經濟安全問題，政府應規劃協助工商界分散市場，以降低風險；他強調，經濟是確保台灣安全最穩固機制，「經濟垮掉什麼都沒有了」。

中華民國全國商業總會今天舉行第11屆第2次會員代表大會，立法院長游錫堃、前立法院長王金平、內政部長徐國勇、國發會副主委施克和、經濟部主任秘書陳怡鈴、商業司專門委員莊文玲等出席。

許舒博致詞指出，台灣過度依賴大陸市場，已成為嚴重的國家經濟安全問題，產業期盼兩岸能維持和平穩定的經貿交流，但也要永續思考，應如何分散市場來降低風險。他呼籲國發會一定要擔起分散市場的重責大任，而經濟部要配合編列預算，輔助各商業會組成國家團隊，穩健對外拓展商機。

針對兩岸關係，許舒博接受媒體訪問時表示，「如何和平穩定，政府要有智慧頭腦」，若兩岸衝突擴大，對經濟影響很大，他呼籲兩岸重啟對談與交流活動，否則傷害最大的非工商業，而是農業，因農業取代性最高。

許舒博表示，台灣經濟要發展，商會組織必須健全，商業團體長年「業必歸會」功能不彰問題，已產生嚴重劣幣驅逐良幣現象，商總透過諮詢顧問連署提案「商業團體法部分條文修正草案」，已送交內政委員會，預計在9月開議後排案審查；他也帶領現場近400位會員代表大聲吶喊「業必歸會」。

另外，美國總統拜登接受媒體專訪，再次表態若中國犯台將出兵協防。對於如何保台，許舒博強調，「台灣經濟起來才有保台，你經濟毀掉，拿什麼保台？即便編列新台幣5000、7000億國防預算，難道不需要強而有力的稅收？經濟才是主導台灣安全最穩固機制，經濟假使垮掉，什麼都沒有」。

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商總本次大會也提出「建請經濟部應依國家經濟及安全需求再予以審慎評估國家能源配比，並擴大辦理企業節電輔導級規劃相關宣導措施」，以及「建請政府挹注資源輔導企業淨零轉型，研議規劃獎勵補助措施，如稅賦減免，提高企業節能減碳誘因」兩項提案。

此外，本次會員代表大會安排台電業務處副處長邱玉典專題報告「電價方案及需量反應措施介紹」，盼透過協助企業與用戶改變用電習慣，為台灣提供更穩定持久的供電。（編輯：張均懋）1110920