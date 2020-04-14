陳吉仲：日本取代中國 成台灣第一大農產出口國

（中央社記者顧荃、王承中台北14日電）農委會主委陳吉仲今天說，中國本來是台灣最大的農產品出口國，這次武漢肺炎危機成為轉機，日本取代中國成為第一大出口國，期待疫情改變農產品外銷倚賴單一市場的現況。

行政院下午召開「紓困振興方案—挺農民 度難關」記者會，政務委員龔明鑫、農委會主委陳吉仲等人出席。

龔明鑫表示，農委會的紓困措施包括第一波特別預算與相關基金共新台幣53.68億元，因疫情快速擴及全球，第二波特別預算追加紓困經費19.85億元，共73.53億元；全台農戶約90萬戶，政策涵蓋率超過50%。

陳吉仲表示，到目前為止，台灣農產品進出口貿易順暢，出口到上週為止共272億元，比去年同期的290億元只減少18億元；其中，中國減少24億元出口，但出口到其他國家多了6億元。

陳吉仲指出，本來中國是台灣最大的農產品出口國，占農產品出口比例約23%到25%，去年農產品外銷排名是中國、日本、美國、新加坡，這次危機成為轉機，日本已取代中國，成為台灣農產品第一大出口國，像是今年鳳梨賣到日本就賣得特別好。至於進口部分，今年只比去年同期減少6億元，到目前為止影響幅度小。

陳吉仲舉例說明，鳳梨釋迦本來外銷第一名是中國，但現在有賣到新加坡等新南向國家，因為許多東南亞國家對農產品大量採購，農委會並提供運費補助。

他說，期待疫情讓農產品外銷改變倚賴單一市場的現況，會持續加碼補助外銷，尤其針對歐美、日本、新加坡等國的運銷費用。

另外，陳吉仲表示，現在受疫情影響，許多國家對農產品限制出口，台灣的稻米供應無虞，庫存加上一期與二期稻作約有280萬公噸，可供應市場28個月；考量農民需求，會在兼顧糧食安全前提下適度出口，讓農業在外交上有更大的貢獻。

陳吉仲說，米的部分有餘裕做外交，過去也長期透過慈濟等組織援助外國，每年幾萬公噸不等，未來如果有國家提出需求，台灣將會協助；援助主要有兩個管道，第一個管道是透過市場，第二種管道則是透過政府跟政府之間。基本上外交援助以米為主，其他農產品會透過正常貿易市場進行。（編輯：蘇龍麒）1090414