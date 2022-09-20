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進出口報單通關新增聯絡窗口資訊 加速貨物放行

2022/9/20 19:06
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部關務署今天表示，關港貿單一窗口網站的進口報單通關流程查詢、出口報單通關流程查詢，新增聯絡窗口資訊，讓海關發送補辦通知至業者完成補辦事項平均時間，進口節省4.8小時、出口省下18分鐘。

關務署今天召開例行記者會指出，鑑於無紙化通關趨勢，通關過程中，通知與申辦作業均於線上完成，然而，若業者有洽詢需要，往往須輾轉詢問始能得知聯絡窗口。

為方便業者聯繫，關務署官員表示，關港貿單一窗口「（GB301）進口報單通關流程查詢」及「（GB309）出口報單通關流程查詢」，新增聯絡窗口資訊，如此一來，在通關流程適時顯示窗口資訊，提供即時服務。

關務署舉例說明，處理案件時，須通知業者補辦事項，經主動發送「應補辦事項通知（N5107）」訊息，業者如有不瞭解、不清楚的地方，可利用查詢進出口報單通關流程，也就是GB301及GB309，在「處理說明」欄位取得聯絡窗口的「關別」及「電話分機」，直接向該窗口諮詢，加速辦理通關作業。

關務署進一步說明，觀察今年4月26日至8月31日通關流程資料，自海關發送補辦通知至業者完成補辦事項平均時間，與去年同期相比，進口約節省4.8小時，出口約節省18分鐘。

關務署提醒業者，使用GB301及GB309查詢進出口報單通關流程時，可多加利用聯絡窗口資訊，有助通關問題處理及解決，加速貨物放行。（編輯：潘羿菁）1110920

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