高通南台灣創新中心 進駐亞灣5G AIoT創新園區

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（中央社記者張建中高雄21日電）美商高通（Qualcomm）攜手合作夥伴深耕南台灣，進駐亞灣5G AIoT創新園區，啟用南台灣創新中心，並與高雄展覽館簽訂合作備忘錄，加速5G垂直應用落地商用。

高通並透過「無線關愛」公益計畫，與中華電信聯手多家科技廠共同挹注資源，展開「5G創新教育計畫」及推動南台灣打造智慧行動校園。

高通今天在高雄展覽館召開「高通前進南台灣 引領5G創新生態系」記者會，高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰親自出席，高雄市長陳其邁應邀參加。

劉思泰表示，高通是無線科技創新的領導者，相信技術能夠繼續增進人類文明生活，改變世界未來，加強經濟成長，高通在各地與志同道合夥伴展開多元化合作。

他指出，台灣在半導體產業居領導地位，在技術有令人羨慕的成就。這幾年世界局勢快速改變中，台灣逆勢脫穎而出，繼續在半導體領域遙遙領先，高通對於台灣在產業鏈的角色非常重視，積極與中小企業及夥伴並肩努力，推動數位轉型及經濟發展。

劉思泰說，高雄是好地方，是重要港口，可以面對國際市場。高雄推動亞灣5G AIoT創新園區，高通積極支持，鼓勵新創企業在台灣南部也建立創新生態系。

劉思泰表示，高通在高雄有3個重要發展，第一是高通在亞灣5G AIoT創新園區設立首個南台灣創新中心，將與創新企業保持合作，象徵高通在台灣營業擴展的努力和信心。

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第二是高通與高雄展覽館簽訂合作備忘錄，共同推動創新企業發展。劉思泰指出，高雄展覽館會鋪蓋5G應用，成為新的應用場域，加強發展解決方案。

劉思泰說，高通將教育視為是培養未來新創人才重要的布局，今年與中華電信透過高通「無線關愛」公益計畫，在高雄、台南、屏東推動5G創新教育計畫，希望能達到停課不停學的目標，培養教育數位轉型人才。（編輯：張良知）1110921