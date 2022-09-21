美升息變數市場觀望 台股跌124點收14424點

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（中央社記者賴言曦台北21日電）美國聯邦準備理事會（Fed）召開的FOMC會議進行中，市場觀望氣氛濃厚，台股今天終場下跌124.78點，收在14424.52點。盤面上，散裝航運族群今天表現相對抗跌，其中，中航攻上漲停板，慧洋-KY則漲逾半根漲停板。

市場等待FOMC會議在台灣時間22日釋出升息最終結果，以及官員對升息後續走勢的相關談話，美股4大指數皆墨，台股今天下跌124.78點，收在14424.52點，跌幅0.86%，成交值新台幣1774.45億元。

觀察盤面電子類股，台積電終場下跌5.5元，收在471元，跌幅1.15%。面板雙虎群創、友達賣壓出籠，群創小跌0.25元，以11.4元作收，跌幅2.15%；友達小跌0.3元，收在16.8元，跌幅1.75%。

傳產類股方面，貨櫃三雄漲跌互見，長榮終場跌3.48%，陽明、萬海股價皆收紅，收盤分別上漲0.58%、4.26%。航空雙雄收盤皆以平盤作收，華航、長榮航分別以22.7元、35.1元作收。

散裝航運族群則在波羅的海乾散貨指數（BDI）20日大漲逾11%帶動下，成為逆勢走揚的族群，中航今天攻上漲停價39.3元，上漲3.55元；慧洋-KY收盤上漲4.3元，收在59.7元，漲幅7.76%，其餘包含裕民、四維航等漲幅皆在3%以上。（編輯：楊凱翔）1110921