聯準會利率會議前 法人：台股量縮盤整觀望氣氛濃

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（中央社記者潘智義台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）將在台北時間22日凌晨公布升息幅度，法人認為，當天台股走勢才會明朗，目前在量縮格局下持續觀望，且美股表現也將影響台股漲跌。

加權指數今天終場收在14549.3點，上漲123.62點，漲幅0.86%，成交值新台幣1653.15億元，加計盤後交易約1688.77億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，現在只能等美聯準會利率會議後公布升息幅度，若如市場預期升息3碼，短期可望利空出盡，有小反彈的機會；美股表現也將影響台股。

黃國偉認為，近日台股量縮，不論漲跌對後續走勢沒太大影響，主要還是看聯準會公布升息結果。他直言，市場觀望不是沒道理，因為美國消費者物價指數（CPI）年增率短期不可能降至3%以下，無法達到聯準會的目標區，聯準會明年上半年仍可能繼續升息。

對於美國通膨壓力紓解太慢，他說明，美國通膨壓力不只來自俄烏戰爭造成的原物料上漲，畢竟鋼價、農產品價格已經回跌，其他項目如房價短期不可能大幅回落，房租也不至於快速下跌，通膨短期內不易大幅改善。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，美聯準會週四宣布升息幅度前，台股就是量縮盤整等待格局，小漲、小跌的氛圍，除非國際股市有大變化，或個別公司有重大消息，否則觀望氣氛依然濃厚。（編輯：張均懋）1110920