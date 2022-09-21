遭指庫藏股涉內線交易 可成5點聲明：並非屬實

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（中央社記者吳家豪台北21日電）媒體報導，蘋果金屬機殼廠可成先前實施庫藏股護盤，有神秘大戶進場大量買股，疑似內線交易。可成今天發出5點聲明回應，內線交易及檢調一事並非屬實，若有惡意中傷、誹謗，可成將保留法律追訴權。

鏡週刊今天引述匿名消息報導，可成過去2年多來4度實施庫藏股，共花費新台幣92億元買回約5.5萬張股票，但在庫藏股公告前卻有神秘大戶進場，分批買進可成股票，遭質疑涉及內線交易。此外，在2020年實施庫藏股期間，可成董事長洪水樹家人卻陸續轉讓股票給家族投資公司，遭疑過程不尋常，正由台北地檢署偵辦中。

對此，可成今天發布5點聲明回應。第一，依證交法第28條之2第6項規定，公司執行庫藏股期間，其關係企業或董事、監察人、經理人的本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有股份，均不得賣出。

第二，股價低於淨值，大股東無須藉由實施庫藏股提升股價出脫。

第三，可成向來秉持誠信經營原則，注重公司治理，內線交易及檢調一事並非屬實。

第四，為免錯誤訊息混淆社會大眾視聽，請勿妄加揣測，造成不必要困擾。若有惡意中傷、誹謗，可成將保留法律追訴權。

第五，洪水樹家族投資公司為個人財務規劃。

此外，從基本面來看，因中國近期持續高溫，引發大規模限電，部分系統組裝廠客戶停工，間接影響出貨速度，但可成8月營收仍相對持穩、達28.7億元，較7月略增1.7%，顯示產品組合調整及庫存水位控管成效。

累計今年前8個月可成合併營收約181.91億元，年減38.9%。（編輯：楊凱翔）1110921