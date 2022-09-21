聯準會料將再放鷹 新台幣收貶9.5分逼近31.5元關卡

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國聯準會利率決策公布在即，美元指數強勢表態，亞洲貨幣全倒，新台幣匯率今天收盤收在31.44元，重貶9.5分，續寫逾3年新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額15.7億美元。

美國聯準會將在台北時間週四凌晨公布利率決策，市場預期聯準會延續鷹派立場，美元指數應聲強漲、再創20年新高，亞幣壓力山大，離岸人民幣再次破底，日圓、韓元也低檔盤旋。

外匯交易員指出，新台幣兌美元今天以31.370元開盤後，在外資匯出、台股走弱、亞幣全倒等因素夾擊之下，匯價失守31.4元價位，盤中最低為31.462元，尾盤跌幅收斂，但收盤價仍續寫逾3年新低紀錄。

外匯交易員表示，聯準會即將公布的升息決策及路徑左右後續金融市場發展，若鷹派立場助長美元強勢氣焰，新台幣很快就會跌破31.5元價位；央行昨天加大盤中防守力道，新台幣才得以終止連5貶，接下來央行對於匯市的調節態度也備受關注。

今年以來美元指數升勢凌厲，非美貨幣多呈貶值，和新幣、人民幣、日圓、韓元相比，新台幣貶幅位居中段班，也因此，匯銀人士認為，考量出口競爭力，「新台幣還有貶值空間」。

三三會理事長、台玻董事長林伯豐今天也表示，盼新台幣走勢參考對手韓國，只要兩者兌美元貶值幅度相當，不要差距太遠，對於產業影響比較能接受。（編輯：潘羿菁）1110921