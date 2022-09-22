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星宇航空10大股東出爐 張國煒二哥張國明持股1.66%

2022/9/22 10:20
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（中央社記者賴言曦台北22日電）星宇航空即將興櫃，近日公布完成增資後的10大股東名單，其中董事長張國煒的二哥張國明以個人名義持有3000萬股，持股比例為1.66%。

根據星宇航空前10大股東名單，名列第1、2大股東的是星宇投資及星威投資開發公司，代表人為張國煒及他的兩名兒子，持股比例分別為38.97%、38.92%；第3、4大股東則是三立投資及張國明，分別持股1.66%；其中三立投資的代表人為上立汽車董事長吳建立。

星宇航空前10大股東中，能率就占了3個，分別為第5大股東能率亞洲資本、第6大股東能率投資公司、第9大股東能率創新公司，分別持股1.1%、1.1%、0.8%。

張國煒姐夫、長榮國際董事長鄭深池則以明威開發名義參與增資，名列第7大股東，持股0.95%；第8大股東則是自然人鄧紫方，持股0.83%；第10大股東則是集誠貳創業投資公司，代表人為陳耀金，持股0.77%。

雖然張國明、鄭深池均參與星宇航空增資且名列前10大股東，但星宇航空公關長聶國維曾在受訪時表示，兩人未來應不會介入營運，也不會加入董事會。

而星宇航空為了興櫃做準備，也即將於9月28日召開興櫃前記者會，說明公司營運及展望。（編輯：楊蘭軒）1110922

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