入境檢疫0+7有望上路 觀光股振奮

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（中央社記者江明晏22日電）入境檢疫「0+7」新制有望在10月中旬前上路，激勵上市觀光股今天大漲逾3%，在台股一片殺聲隆隆中表現搶眼，旅行社和飯店股最強勢，雄獅、晶華漲逾6%、五福逼近漲停。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，行政院院會上午將討論開放入境檢疫「0+7」新制，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計最晚10月15日前上路；盼透過「0+7」新制，入境者不用再隔離，開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸規範也可能大幅改變。

「0+7」新制上路將讓入境者不用再隔離，有望大幅激勵國人出國觀光意願，消息一出，觀光股今天表現活力四射，上市觀光股大漲逾3%，在殺聲隆隆的大盤中表現相對搶眼，以直接受惠的旅行社股表現最強勢。

雄獅大漲逾6%，鳳凰、易飛網上漲約5%，五福逼近漲停，山富則上漲逾3%。

邊境開放後，國際旅客將有望重回台灣觀光市場，飯店股今天走勢旺，亞都攻上漲停，老爺知漲幅也超過4%；晶華盤中登上191.5元，創今年2月下旬以來波段高點，漲幅逾6%、雲品大漲逾8%、六福、夏都上漲約5%。

餐飲股則以王品上漲約4%最為亮眼，其餘如瓦城、豆府等走勢相對疲軟。（編輯：楊蘭軒）1110922