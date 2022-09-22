入境0+7擬10/13上路 工商業界：有助經濟復甦

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）行政院今天宣布邊境將分階段解封，包括入境「0+7」等制度預計10月13日上路。工商界表示肯定，商總理事長許舒博建議，若疫情有提早下降，就可考慮再提早一些解封。

三三會理事長、台玻董事長林伯豐則表示，工商界與來台的國外商務人員商談、接洽業務，已有2、3年沒進行了，進度有些緩慢，若這次能順利解封，趕快讓經濟復甦，對工商界會很有幫助。

行政院長蘇貞昌今天在院會上宣布將分階段解封邊境，其中第二階段，為入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

許舒博今天受訪表示，他先前建議行政院能在10月初就開放邊境，他後來也建議指揮中心，若在觀察9月29日的疫情狀況有下降後，可以提早解封就提早，如此各行各業可以開始準備因應此時程。

許舒博強調，疫情的邊境管制，對經濟發展的衝擊是長期且巨大的，既然這次政府已經宣布了時間點，就不要再有其他懸念、不要再放鴿子，就盡力推展，因為工商界、民眾都已受不了。

許舒博提及，工商界面對這次的解封，有商務拜訪要走出去，也要迎進來，既然已有時間表，工商界就要向國外客戶明白告知何時開始解封，也可確定來台洽談時間表，很多商團也可開始陸續組團出訪，開發新商機。

許舒博說明，先前他與指揮中心指揮官王必勝曾面對面溝通，有達成一些共識，包括「0+7」的這7天能去哪些場所、能否搭大眾運輸，以及口罩禁令會慢慢解除等。

此外，林伯豐對邊境開放方向也表示肯定，並針對國內疫苗供應狀況，他認為仍有些不足，因此呼籲政府應趕緊輸入可以應對BA.5、Omicron等病毒株的疫苗。

林伯豐再次呼籲，在解封後，應讓打3劑、第4劑疫苗的人，予以免除「0+7」管制，對於沒打疫苗者，則應有不同管理，政府應朝這方面去推動，這是工商界認為有必要的政策。（編輯：楊凱翔）1110922