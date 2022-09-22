升息衝擊壽險業淨值 金管會評估實質影響祭監理寬容

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）美國升息猛烈，衝擊手握大量債券部位的壽險業淨值，依照規定，若保險業淨值比連2期低於3%，須提財務業務改善計畫，金管會今天表示，將評估壽險清償能力實質受影響程度，不一定會強制增資。

現行會計制度下，壽險業資產面以公允價值衡量、負債面要待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量，上半年壽險業資產面受美國猛烈升息影響，持有債券價格狂掉，導致淨值蒸發上兆元，有3家壽險6月底淨值比均低於法定3%標準。

若壽險業淨值比連2期低於3%，金管會將要求業者提出財務業務改善計畫，最直接作法是增資；因各國央行升息態勢未歇，市場預期壽險業下半年淨值將持續受創，上半年淨值比沒達標的南山人壽、宏泰人壽及三商美邦人壽屆時恐面臨增資壓力。

金管會今天在例行記者會宣布，若有業者12月底淨值比仍低於法定標準，金管會依規定仍會請業者先提出增資、財務業務改善計畫，不過若金管會評估壽險業實際清償能力沒有弱化，金管會將允許業者執行增資以外的財務業務改善計畫，例如調整商品或資產結構等。

換言之，金管會不一定會因連2期淨值比未達標即強制業者增資，將考量壽險業受升息及會計制度接軌時程等因素影響，給予一定監理寬容。

金管會屆時會將3大面向納入評估，第一，在現行會計制度下，壽險業資產負債對利率上升逐期認列方式的不一致情形；第二，個別壽險業淨值下降原因；第三，個別壽險業增資、財業務改善計畫執行情形，進行綜合考量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會統計，今年截至8月底，壽險業保費收入達新台幣1兆6013億元，且有8952億元的現金及約當現金，足以支付保險給付1兆2986億元無虞。

金管會保險局副局長張玉煇解釋，壽險業投資債券多以長期持有為目的，市場短期波動產生的評價損失並不影響債券資產原本收益，壽險業仍持續收取利息並在到期日取回本金，且還有其他高流動性資產可供調度或變現，目前壽險業沒有流動性風險，保戶權益不受影響。（編輯：潘羿菁）1110922