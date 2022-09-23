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3M新建美東集運中心 縮短輸往亞太物流時間

2022/9/23 11:01
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（中央社記者吳家豪台北23日電）過去2年疫情導致全球供應鏈混亂，為因應潛在供應鏈風險及美國西岸可能罷工的問題，跨國製造商3M今天宣布將打造美國東海岸物流集運中心，可縮短3M美國工廠產品運輸到亞太客戶的時間。

3M發布新聞稿表示，洛杉磯或長灘等傳統出口港口持續面臨塞港問題，導致航運延遲，今年美國西岸更可能出現罷工問題，種種因素促使3M在南卡羅萊納州查爾斯頓開設新的物流集運中心，主要負責輸往亞太地區的物流工作。

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3M全美各生產基地的產品將透過卡車等方式，運輸至東海岸物流集運中心，並將產品重新裝入更大的海運貨櫃。這讓3M可以建立完整的產品貨櫃，有助於改善客戶服務品質並降低成本。

東海岸物流集運中心將首次向新加坡、澳大利亞和紐西蘭發貨，平均週期時間可縮短1到2週。日後這座集運中心的業務將更多樣化，除了亞太地區之外，還須分擔歐洲和拉丁美洲的出口。（編輯：楊凱翔）1110923

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