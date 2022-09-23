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台積電單週股價跌17元 市值縮水4408億元

2022/9/23 17:26
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（中央社記者張建中新竹23日電）台積電今天在外資持續賣超逾1萬張，股價收低，達新台幣455元，下挫9.5元，本週共下跌17元，市值縮水4408億元，滑落至11.79兆元，並影響大盤約141點。

台積電製程技術領先全球，日經新聞23日報導，據研調機構TSR估計，台積電為全球4奈米及5奈米製程最大供應商，市占率超過6成；蘋果公司（Apple）是台積電4奈米及5奈米製程最大客戶，所占比重逾5成。

美系外資指出，蘋果iPhone 14並非全系列採用台積電最先進製程，預期明年的iPhone 15也將僅有部分機種採用台積電升級版3奈米（N3E）製程，可能影響明年營收表現，此外，台積電毛利率面臨下滑壓力。

外資今天持續賣超台積電1萬977張，連續3個交易日共賣超台積電超過2.64萬張。台積電今天股價開低走低，收在455元，創2個多月來新低，下跌9.5元；台積電本週共下跌17元，市值縮水4408億元，滑落至11.79兆元，並影響大盤約141點。（編輯：趙蔚蘭）1110923

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