宏碁旗下家電品牌拚營收翻倍 目標2024年IPO

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（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠宏碁旗下家電品牌宏碁智新董事長侯知遠今天說，家電產品目前在12國銷售，隨著產品線擴大，今年消費產品營收有望年增3倍、整體營收有望年增1倍，內部目標2024年邁向初次公開發行（IPO）。

侯知遠受訪表示，消費產品占宏碁智新營收約45%，其他為商用產品。但受到台灣政府商用專案到去年告一段落的影響，今年商用產品營收可能衰退。

宏碁智新從商用空氣品質解決方案起家，2020年開始跨足消費市場，今天舉辦新品上市記者會，除了發表空氣清淨旗艦機之外，也擴大產品線推出淨水器及吸塵器，並邀請藝人炎亞綸擔任代言人。

侯知遠指出，台灣是家電新品首波上市國家，東南亞及歐洲國家正在洽談中，部分通路已經下訂單，最快今年第4季開賣。

據他觀察，家電市場與個人電腦（PC）有很大差別，既有品牌相當多，要塑造話題和差異化的功能，才有辦法勝出。此外，品牌知名度和認同度也很重要，很多消費者已經養成對某些品牌的偏好，宏碁需要努力打開知名度，過去2年比較辛苦。

商用產品部分，侯知遠強調會持續拓展市場，原本2019年至2020年就想進軍其他國家，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延宕，現在會把台灣學到的經驗帶到東南亞國家。除了學校以外，很多場域例如健身房、長照中心、月子中心都需要監控室內空氣品質，需求還是在。

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他說，宏碁智新商用產品目前不考慮中國市場，因為中國「水很深」，當地廠商有時會展現狼性、瘋狂殺價，不是健康的市場型態。

談到未來產品規劃，侯知遠表示，大型家電例如冰箱、洗衣機暫不考慮，因為體積太大，如果在中國製造後出口到其他市場，成本可能划不來，加上很多國家針對進口家電設有關稅保護機制，大型家電需要在當地製造，才能消除關稅及法規等問題。（編輯：潘羿菁）1110923