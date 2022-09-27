MIH切入美電動皮卡 11月公布新電動車平台

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天表示，11月上旬MIH聯盟將公布新的電動車平台，MIH平台下半年切入美國電動車皮卡（pickup）產品，預期2025年之後，MIH平台應用可明顯放量。

2022台日EV國際研討會暨線上商機媒合會今天舉辦，鄭顯聰受邀出席針對MIH開放平台對日本電動車供應鏈價值發表演講。

鄭顯聰表示，智能電動車平台未來發展有很多想像空間，MIH平台整合軟硬體開發夥伴，希望把電動車智能化在台灣帶動起來，先從軟體定義客戶體驗開始布局。

他在接受中央社記者短暫採訪時透露，11月上旬MIH聯盟將公布新的電動車平台，將有更多品牌加入，平台以標準化和模組化為設計核心，積極協助合作夥伴找尋出海口，預期2025年之後，MIH平台應用可明顯放量。

在美國布局，鄭顯聰表示，未來美國電動車市場成長可期，MIH平台下半年可切入美國電動車皮卡產品。

展望全球電動車發展趨勢，鄭顯聰指出，全球主要國家已訂定禁止燃油車的期限，包括中國、歐洲、美國等主要市場積極布局電動車。他說，大廠特斯拉（Tesla）市值已超過所有傳統車廠總和，電動車未來可期，趨勢已不可擋。

展望中國大陸市場，鄭顯聰預期，中國市場今年超過600萬輛電動車應該沒問題，大約占中國今年整車市場規模的1/4，預估到2030年，電動車占中國大陸整車市場比重將超過一半。

在日本市場，鄭顯聰指出，MIH聯盟積極布局當地市場，已與100多家日本夥伴合作，不過資通訊（ICT）產業與日本傳統車廠的合作進展，攸關日本未來電動車智能化升級。

他表示，電動車新勢力包括特斯拉、蔚來、小鵬等廠商逐步崛起，加上供應鏈逐步扁平化，聯網化、智慧化、自駕化等電動車發展趨勢，MIH聯盟正與日本夥伴開發自駕系統，未來將布局其他平台應用。（編輯：楊蘭軒）1110927