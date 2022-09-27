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蝦皮裁員潮燒到台灣 公司證實組織調整

2022/9/27 18:40（9/27 18:53 更新）
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台灣蝦皮購物傳出26日數十名員工被通知裁員。蝦皮購物27日發聲明指出，為提升營運效率及自主性，已就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。（中央社檔案照片）
台灣蝦皮購物傳出26日數十名員工被通知裁員。蝦皮購物27日發聲明指出，為提升營運效率及自主性，已就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北27日電）台灣蝦皮購物傳出26日數十名員工被通知裁員，當天就離開公司。蝦皮購物今天發聲明指出，為提升營運效率及自主性，已就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整；針對相關員工，蝦皮將整合公司資源提供幫助和支持。

蝦皮向中央社記者表示，台灣蝦皮購物營運穩健，這次組織調整不影響營運，不便透露受到組織調整影響的人數。目前蝦皮美食外送已停止服務，主因更聚焦電商業務，進行資源優化與整合。

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蝦皮全球裁員潮持續擴大，已波及中國。據界面新聞報導，蝦皮中國於19日舉行全員大會，宣布將削減部分職務，會議前後僅7分鐘。被裁的員工可拿到N+2（年資+2）的資遣費。

報導也提到，今年以來蝦皮持續在全球範圍縮減成本，例如在東南亞市場上調佣金、支付費和包郵費率等交易相關費用，接連關閉法國、印度、西班牙等站點。有消息稱蝦皮將繼續縮減南美業務，關閉在智利、哥倫比亞和墨西哥當地的業務，並完全退出阿根廷市場。（編輯：黃國倫）1110927

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