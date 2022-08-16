蝦皮9/12起禁售網軍或帶風向商品 違者下架

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記者實測在蝦皮搜尋「ig 粉絲」關鍵字，搜尋結果出現「免費200粉/永久自動讚」、「1萬粉絲1000元」、「instagram 1000粉絲25元」、「24小時快速增粉」等商品。（圖取自蝦皮購物網頁shopee.tw）

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（中央社記者吳家豪台北16日電）電商平台蝦皮購物公告，為提升平台商品品質並協助建立友善且公平的網路使用環境，自9月12日起禁止販售「網軍或議題風向操作商品」，違者將刪除相關商品並給予違規計分。

蝦皮在官網公告今年第3季重要賣家規範，其中提到9月12日起嚴格禁止販售企圖偽冒身分、操作網路風向或有誤導用戶嫌疑的網路服務商品，類別包括代收簡訊、社群平台帳號、追蹤數/粉絲數、互動數/觀看數、虛假評論等。

以社群平台帳號為例，蝦皮列舉的禁售帳號包含臉書（Facebook）、Instagram、Dcard、PTT、推特、抖音、YouTube。

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若違規販售網軍或議題風向操作商品，蝦皮將根據賣家計分系統給予相對應的違規計分。賣家計分系統總共有6個等級，每當賣家累積3個計分時，會受到某些限制，例如暫停參加蝦皮主題活動、無法享有蝦皮運費或活動補助等，最嚴重會凍結帳戶。

記者實測在蝦皮搜尋「ig 粉絲」關鍵字，搜尋結果出現「免費200粉/永久自動讚」、「1萬粉絲1000元」、「instagram 1000粉絲25元」、「24小時快速增粉」等商品，其中有些已售出400萬件以上。（編輯：楊蘭軒）1110816