店到店運費9/1漲至39元 蝦皮：因應市場機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）電商平台蝦皮購物官網26日公告，將從9月1日起調漲「店到店」運費至新台幣39元，為今年以來第三度漲價。蝦皮今天向中央社記者表示，主要因應市場機制而調整。

蝦皮去年8月推出店到店物流方案，透過自建通路主打免運費，不過今年1月開始收取運費19元，原因是避免消費者濫用免運；今年6月再度調漲運費至29元，日前更宣布9月1日起店到店的門市交寄運費及物流交寄運費將調整為39元。

對此，蝦皮表示，因應市場機制調整店到店運費收取，近期更持續優化店到店服務與功能，包括於門市推出取件報到機和更新門市包裹儲位系統，減少用戶取貨等待的時間，有效提升門市取件的服務效率。

蝦皮指出，針對網站上促銷檔期，也會規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。

根據蝦皮官網，店到店是由蝦皮與指定物流商合作提供的服務，運費比一般超商、宅配更低，且選擇蝦皮店到店的買、賣家將享有專屬折價券或免運等優惠，目前全台灣的蝦皮店到店據點超過500個。（編輯：楊蘭軒）1110829