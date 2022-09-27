和泰車大手筆認購和泰產險私募 上限260億元

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和泰汽車協理劉松山27日在證交所重大訊息記者會宣布，因防疫險理賠需求，董事會通過在不超過新台幣260億元額度內，參與認購子公司和泰產險私募現金增資普通股。中央社記者潘智義攝 111年9月27日

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（中央社記者潘智義台北27日電）和泰汽車協理劉松山今天在證交所重大訊息記者會宣布，因防疫險理賠需求，董事會通過在不超過新台幣260億元額度內，參與認購子公司和泰產險私募現增普通股。

劉松山強調，和泰產物保險公司為和泰汽車重要子公司，近年營運皆正向成長，本次防疫險理賠為一次性事件，雖影響今年度獲利，但僅造成短期影響，集團汽車核心業務及周邊事業獲利十分穩健，營運資金及借款額度充裕，無資金流動性風險，得以支應和泰產險的增資需求，維持正常運作。

他說，和泰產險此次私募現金增資發行普通股，用於充實營運資金，提升資本適足率，強化資本結構，維護保戶權益；將待和泰產險取得主管機關核准後，依其董事會決議增資基準日，於認購額度內分次辦理增資。

和泰產險增資後，依和泰產險私募發行新股後的股本計算，和泰汽車與子公司和展投資合計，將持有和泰產險99.99%股權。（編輯：黃國倫）1110927