壽險業8月海外投資創新高 回頭加碼台股逾百億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）美債殖利率走揚，壽險業積極加碼投資海外債，8月底壽險業海外投資部位拉高至新台幣20兆6640億元、占資金比重達69.11%，雙創歷史新高；至於國內投資方面，壽險業8月也回頭加碼台股逾百億元。

金管會今天公布壽險業投資概況，壽險業8月底持有台股市值上揚至1兆7899億元，相比7月底1兆7662億元，增加237億元，若考量台股8月上漲0.6%，壽險業8月轉進場加碼台股131億元左右。

壽險業整體配置仍以海外投資為大宗，因今年美國升息，壽險業積極加碼海外債，以拉高新錢投資收益率，壽險業海外投資部位今年2月以來持續走高，8月底達20兆6640億元的歷史新高水位，占資金比重拉高至69.11%，也是史上首度突破69%。

8月底壽險業持有國內、外現金部位均呈現下滑，各滑落至3295億元及5087億元，分別月減438億元及526億元。

金管會今天同步公布壽險業獲利及避險概況，今年前8月新台幣兌美元貶值9.9%，在完全不避險之下，壽險業出現高達1兆1595億元的兌換利益，壽險業提存高達1611億元的外匯價格變動準備金，經過避險，壽險業前8月仍有447億元匯兌利益。

雖然匯兌利益挹注獲利表現，但因今年資本市場相對動盪，壽險業投資淨收益較去年下滑，導致壽險業前8月稅前獲利縮水至2643億元，年減21.9%。

另壽險業淨值在7月短暫回升後，又因債券殖利率轉揚，8月底淨值再滑落至1兆3670億元，創2019年3月以來次低水位。（編輯：趙蔚蘭）1110927