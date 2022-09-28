台灣商辦前3季投資額年減23% 商仲：前景穩定

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（中央社記者賴言曦台北28日電）仲量聯行統計，台灣今年前3季商辦投資表現保守，交易總額為新台幣742億元，年減23%，但仍超越2019年COVID-19疫情前水準；整體來看，台灣商用不動產市場仍具穩定投資前景。

仲量聯行今天公布2022年第3季商用不動產市場季報；仲量聯行表示，今年台灣商辦市場雖然受到疫情及經濟問題影響，但交易情況仍好過2019年的694億元，且進一步觀察今年前3季10大商辦交易的買方主力，主要為壽險業者，其中又以中國人壽最積極。

仲量聯行分析，雖然中央銀行22日宣布升息半碼，使壽險業投資門檻提升到2.595%，導致短期內符合壽險業投資報酬率標的減少，但壽險業目標放在長期穩定獲利，因此預估未來幾年，帶租約的商辦大樓標的仍受壽險業青睞。

土地市場方面，仲量聯行統計，今年台灣前3季土地類投資累計1331億元，年減32%，雖然表現相對保守，但仍為歷年第4高。

進一步觀察台灣土地市場動態，仲量聯行指出，住宅用地開發商受土地稀缺、央行升息導致報酬率需重新計算等因素影響，導致投資日程推延，前3季交易額累計652億元，年減63%。

仲量聯行表示，反觀工業用地表現較穩定，累計前3季交易額為689億元，年增1.6%；主要是因為國內科技業、製造業發展穩定，加上台灣持續朝向低碳運輸的軌道經濟發展，帶動交通建設附近的產業用地持續標出。經統計，工業用地交易占台灣商用不動產總體買盤逾51%。

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全球市場方面，仲量聯行指出，全球商用不動產投資市場穩定，但因全球央行啟動升息，加上俄烏戰爭、能源等不確定因素以致漲幅趨緩，今年第2季全球不動產市場投資額僅較去年微幅增加2%，至2810億美元；累計2022年上半年全球不動產市場投資額為5660億美元，年增19%。

仲量聯行董事總經理趙正義分析，受到全球市場震盪及不確定因素影響，台灣投資市場態度短期偏觀望，但由於台灣內部資金充沛，加上高科技產業基本面良好，並有交通建設帶來軌道經濟發展，整體而言，台灣的商用不動產市場仍具穩定投資前景。（編輯：張良知）1110928