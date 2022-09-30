4大房仲9月買氣同步年減 估第4季恐旺季不旺

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（中央社記者賴言曦台北30日電）國內4大房仲今天發布9月交易數據，多數業者9月交易量優於8月。但今年受中央銀行啟動升息循環、股市表現不佳等影響，4大房仲交易表現不如去年同期，且皆認為今年第4季可能「旺季不旺」。

台灣房屋統計內部成交行情，觀察2022年9月量價變化，7大都會區交易量月增2.7%，房價月增1.8%；若與去年同期相比，7都整體交易量年減12.9%，房價年增7.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿表示，下半年市場預估將出現3大趨勢，首先是買家擔心預售屋出現轉手限制，近期可能會捨預售屋買成屋；再來是消費者憂心啟動升息循環後房貸壓力變大，因此降低預算轉買蛋白區或小宅；最後是買方對房價下修有期待，因此會勤看屋但出價保守。

住商機構企劃研究室統計旗下加盟店9月成交業績後指出，全台交易量月減6%、年減32.9%；6大都會區中，台北、新北9月交易量皆月減逾2成、年減超過3成，其他桃園、台中、台南、高雄的9月交易量均優於8月。

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨表示，中央銀行升息和經濟衰退的隱憂，讓買氣多月疲軟，雖然中南部有稍微回神，但交易依舊不振，說明只要房價不修正，交易量就不容易擴大，在央行持續升息下，民眾購屋步調可能放緩，傳統第4季旺季效應預料也不會太好。

永慶房產集團統計9月內部房市交易量，全台交易量月增5%，年減36%。7都9月交易量都優於8月，但與去年同期相比，7都中，新竹縣市衰退幅度比其他縣市多，年減達46%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，雖然今年9月交易量回歸基本面，但9月交易天數多過8月，拉長民眾猶豫期，因此交易量僅小幅增長；另今年全球股匯市震盪，持續升息加劇民眾房貸負擔，市場觀望氣氛濃厚，買賣方對價格認知也有分歧，導致今年市況比去年同期大幅衰退。

中信房屋統計內部9月不動產交易件數，與8月相比，9月交易量成長2.1%，但比去年同期減少18.7%。6都中，新北、桃園及台中9月交易量皆優於8月，但與去年同期相比，6都的交易量則同步衰退。

中信房屋總經理張世宗表示，近期股市表現不佳，因而影響房市，而緊縮的貨幣政策及資金成本提高，可能會加重中小企業的經營壓力，進而影響民眾購屋計畫，讓今年的房市無法樂觀以對。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，觀察全台9月成交總價情況，總價新台幣700萬到1500萬元的物件，交易情況比8月好，反映自用剛性買盤還是當前較為穩定的購屋主力。

曾敬德認為，只要股市能夠早點回穩，預估遞延的買盤還是會逐漸回流，只不過今年第4季旺季，應該不會像去年同期這麼熱絡。（編輯：翟思嘉）1110930