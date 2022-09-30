離岸風電區塊開發首期選商截止 沃旭能源未投標

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（中央社記者曾智怡台北30日電）離岸風電區塊開發首期選商收件晚間截止，能源局共收到6組本土與外國開發團隊、11個風場申請案；沃旭能源表示，經評估現行競標規則所設限制，加上高通膨、高利率不確定性，風場專案不具可投資性，因此並未投標。

經濟部今天完成離岸風電區塊開發首期選商收件作業，目前共有6組開發團隊、11個風場親送申請案，分別來自本土、美洲、歐洲等業者。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）今天透過新聞稿表示，作為在台灣最大、也是最有經驗的離岸風場業者，必須整體評估當前競標規則所設的限制，加上高通貨膨脹和不斷提高的利率，「在竭盡全力後得出這個結論，現階段我們無法使風場專案具可投資性」。

古沛明表示，台灣是沃旭集團的策略市場之一，因此這次不投標是相當困難的決定，未來數十年仍希望持續在台灣開發、建造、擁有和運維離岸風場，將與主管機關針對未來競標的架構條件持續溝通，並與主要供應商及策略夥伴討論後續計畫。

沃旭能源在台灣外海興建中的 900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，預計2023年測試併網最後部分風機；同時推進開發大彰化西南第二階段及西北離岸風場，為2018年6月透過潛力場址競標獲配920MW併網容量。

沃旭指出，目前擁有多項開發中的離岸風電計畫，未來仍有機會參與區塊開發競標。（編輯：趙蔚蘭）1110930