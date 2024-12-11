國泰人壽投資533億 獲大彰化西北離岸風場5成股權

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（中央社記者劉千綾台北11日電）沃旭能源今天宣布，與國泰人壽簽署協議，由國泰人壽及其子公司國泰風能控股股份有限公司投資約新台幣533億元（約116億丹麥克朗），取得583千瓩（MW）大彰化西北離岸風場50%股權，這是國泰人壽首次投資離岸風電；沃旭能源繼續持有該風場50%股權。

大彰化西北離岸風場與大彰化西南第二階段離岸風場目前共同施工中，總建置容量為920 MW，預計於2025年底建置完成。沃旭與台積電於2020年簽署企業購售電契約，由台積電承購920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來20年的所有發電量。

沃旭能源今天透過新聞稿表示，這次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司50%股權，以及在風場統包合約下，新投資人承諾支付風場建造支出50%的費用。總金額約新台幣533億元 （約116億億丹麥克朗），預計於2024及2025年支付。

沃旭能源表示，合資案已經獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將於今年底完成交易。

根據雙方協議，沃旭能源將依據風場設計、採購及施工統包契約（Engineering, procurement, construction contract），全權負責執行大彰化西北離岸風場的整體興建工程。未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護作業，確保風場最佳效能。

國泰人壽總經理劉上旗表示，很高興與沃旭能源合作開發大彰化西北離岸風場，這次投資體現了支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen） 表示，很榮幸並歡迎國泰人壽這樣實力堅強的在地夥伴成為大彰化西北離岸風場投資人，這也創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模。

古沛明表示，這次合資案獲得多家外國和本地銀行機構、以及國內外出口信貸保險機構 （Export credit agencies）鼎力支持，更加凸顯各界夥伴對沃旭能源建置、運維離岸風場的能力與實績極具信心，也為台灣綠色投資樹立新典範。

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沃旭能源表示，這次協議由沃旭能源負責為新投資人規劃專案融資方案的結構以取得資金，並由6家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保，包括比利時出口信貸機構Credendo、丹麥出口與投資基金（EIFO）、澳洲出口融資公司（EFA）、韓國貿易保險公司（KSURE）、國家融資保證中心、英國出口信貸局（UKEF）。

值得注意的是，這也是國家融資保證中心首度為離岸風電專案融資提供融資保證。（編輯：楊凱翔）1131211