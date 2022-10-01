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市場動盪 金管會將再對銀行監理壓力測試

2022/10/1 11:29
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（中央社記者謝方娪台北1日電）美國升息未歇，金管會規劃2023年再度辦理國銀監理壓力測試，緊盯國內外經濟及金融情勢變化，並透過測試情境瞭解銀行在不利情境下的風險承擔力。

金管會主委黃天牧10月3日將赴立法院財政委員會，針對「升息對台灣金融機構影響及因應」進行專題報告並備質詢。

金管會分析，因銀行收益以利息淨收益為大宗、今年6月底占比達68.2%，在市場持續升息下，銀行利息淨收益可望受益利差擴大而持續成長，雖投資面臨評價減損，但整體影響應不大。

銀行資產中，貼現及放款占比相對較高，以今年6月底為基準，貼現及放款占比58%、應按公允價值衡量的金融資產占比14%。金管會指出，國銀今年上半年稅前盈餘達新台幣1826億元，獲利年增61.4億元，預期升息影響應在銀行可承受範圍。

為強化銀行風險控管，金管會規劃在2023年再度辦理本國銀行監理壓力測試，持續觀察國內外經濟及金融情勢變化並研議相關測試情境，瞭解銀行在不利情境下的風險承擔能力。

保險業方面，升息將使持有債券價格下跌、產生未實現評價損失，進而使保險業淨值降低，但保險業多以持有收取固定利息為目的而長期持有的固定收益債券部位為主，金管會預期升息衝擊應屬可控。

同時，升息可提升保險業新錢收益，緩解壽險業早期銷售高利率保單造成的利差損壓力，且美元匯率走強，壽險業國外投資多以美元計價，均屬有利因素。

金管會已要求今年6月底資本適足率未達法定標準的保險公司提具增資、財務或業務改善計畫，目前保險業尚無流動性風險。

預估今年下半年各國央行仍會持續升息，金管會將審視保險業年報，若有業者未達法定清償能力標準，將綜合評估，請業者採取必要因應措施。

在升息環境下，證券業持有債券價格同樣呈現下跌，券商2021年底投資外國債券帳列成本達1317億元，今年7月降至1245億元，8月回升至1385億元。

金管會指出，升息短期對證券業既有債券投資有負面影響，但中長期新投資債券部位利率較高，可獲取更佳的投資收益；且全體券商今年8月資本適足率逾200%，均高於法定最低資本適足率150%要求。（編輯：黃瑞弘）1111001

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