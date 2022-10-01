全球經貿冷風起 終端需求緩影響9月出口能否長紅

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（中央社記者張璦台北1日電）全球經貿吹冷風，9月進出口統計將在7日出爐，財政部統計處推估，出口值可能落在384億美元到400億美元之間、年減3%至年增1%，出口連26紅的歷史次長正成長紀錄可能結束，同時第3季料將呈現「旺季不旺」局面。

全球通膨壓力盤旋，加上貨幣政策緊縮，使消費力道逐漸趨緩，廠商採購意願偏向保守，尤其在比較基期墊高之下，台灣出口從「展現旺盛氣勢」，呈現力道疲軟走向。

根據財政部8月海關進出口貿易初步統計，在通膨、疫情等不利因素聚集下，終端需求明顯鬆動，8月出口金額為403.4億美元、年增僅2%，表現不如預期；進口金額373.5億美元，年增3.5%；累計1至8月出口3303.2億美元，較去年同期增16.2%。

檢視8月出口的11大主要貨品項目，資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、塑橡膠及其製品、化學品與光學器材等6大貨品，落入年減格局，超過一半貨類負成長，是2年以來首見；9月出口呈現年減的貨品數量是否進一步擴大，備受關注。

同時，8月出口物價指數年增2.8%，比出口年增率2%高，也就是說，剔除價格變動後，實質出口量轉為負成長0.8%；進口物價指數年增幅則有所收斂，顯示進口農工原物料行情回跌，對國內通膨舒緩有所助益。

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受美元走強影響，新台幣9月累計貶值1.308元或4.12%，所謂「貶值利出口」，9月出口若能締造連27紅，價格因素也將是一大觀察點。

此外，儘管第3季出口可能呈現「旺季不旺」，但年增率仍有望維持雙位數，然而，財政部長蘇建榮日前接受中央社專訪表示，美國升息對台灣實體經濟會有一些影響，第4季出口增幅恐降為個位數，財政部將密切觀察後續發展。（編輯：郭無患）1111001